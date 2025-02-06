Galatasaray'dan resmi teklif: Juanlu Sanchez

Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 21 yaşındaki İspanyol sağ bek Juanlu Sanchez için resmi teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan resmi teklif: Juanlu Sanchez
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06 Şubat 2025 09:43
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek için yeni bir ismi gündemine aldı.

SEVILLA'YA RESMİ TEKLİF

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 21 yaşındaki İspanyol sağ bek Juanlu Sanchez için resmi teklifte bulundu.

6-7 MİLYON EURO

Haberde, Galatasaray'ın bu transferi 6-7 milyon euro arasında bir bedelle tamamlamak istediği, oyuncu ve kulübü ile olan görüşmelere hız kazandırdığı kaydedildi.

6 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Sevilla formasıyla 20 resmi maça çıkan 21 yaşındaki İspanyol sağ bek, bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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