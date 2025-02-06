Galatasaray'dan resmi teklif: Juanlu Sanchez





SEVILLA'YA RESMİ TEKLİF



Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 21 yaşındaki İspanyol sağ bek Juanlu Sanchez için resmi teklifte bulundu.



6-7 MİLYON EURO

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , sağ bek için yeni bir ismi gündemine aldı.Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 21 yaşındaki İspanyol sağ bek Juanlu Sanchez için resmi teklifte bulundu.



Haberde, Galatasaray'ın bu transferi 6-7 milyon euro arasında bir bedelle tamamlamak istediği, oyuncu ve kulübü ile olan görüşmelere hız kazandırdığı kaydedildi.



6 GOLE KATKI YAPTI



Bu sezon Sevilla formasıyla 20 resmi maça çıkan 21 yaşındaki İspanyol sağ bek, bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.



