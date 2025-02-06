Galatasaray'dan resmi teklif: Juanlu Sanchez

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek için yeni bir ismi gündemine aldı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SEVILLA'YA RESMİ TEKLİF
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 21 yaşındaki İspanyol sağ bek Juanlu Sanchez için resmi teklifte bulundu.
6-7 MİLYON EURO
Haberde, Galatasaray'ın bu transferi 6-7 milyon euro arasında bir bedelle tamamlamak istediği, oyuncu ve kulübü ile olan görüşmelere hız kazandırdığı kaydedildi.
6 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon Sevilla formasıyla 20 resmi maça çıkan 21 yaşındaki İspanyol sağ bek, bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.
SEVILLA'YA RESMİ TEKLİF
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 21 yaşındaki İspanyol sağ bek Juanlu Sanchez için resmi teklifte bulundu.
6-7 MİLYON EURO
Haberde, Galatasaray'ın bu transferi 6-7 milyon euro arasında bir bedelle tamamlamak istediği, oyuncu ve kulübü ile olan görüşmelere hız kazandırdığı kaydedildi.
6 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon Sevilla formasıyla 20 resmi maça çıkan 21 yaşındaki İspanyol sağ bek, bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.