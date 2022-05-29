Galatasaray'dan Real Madrid'e olay cevap

Galatasaray'ın resmi twitter hesabının Real Madrid'e verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan Real Madrid'e olay cevap
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29 Mayıs 2022 02:46
Real Madrid'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Galatasaray'ın resmi hesabından verdiği cevap büyük ses getirdi.

İspanyol devinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından resmi twitter hesabından yaptığı "Biz finalleri oynamayız, finalleri kazanıyoruz" paylaşımına Galatasaray'dan yanıt geldi.

Galatasaray'ın İngilizce paylaşım yapan resmi hesabı, Real Madrid'in paylaşımına 2000 yılındaki Süper Kupa finalinde İspanyol ekibini yendiklerini hatırlatarak, "Tebrikler ama emin misiniz?" sözlerini kullandı.

Bu paylaşım twitter kullanıcıları tarafından on binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım: 

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