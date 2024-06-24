Galatasaray'dan paylaşım: 'Winner Okan Buruk'

Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk için sosyal medyada bir paylaşım yaptı.
Okan Buruk'un Galatasaray'a imza atmasının 2. yıl dönümünde Sarı-Kırmızılı kulüp yaptığı paylaşımda "Winner Okan Buruk, teknik direktör olarak Galatasaray'a ilk imzasını attı." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın paylaşımı sonrası Okan Buruk da bir paylaşım yaptı ve "Hedef 25" ifadelerini kullandı.
Altyapısından yetiştiği Galatasaray ile tarihi zaferlere imza atan ve 6 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kazanan Okan Buruk, teknik adam olarak da iki şampiyonluğun mimarı oldu.
Okan Buruk'un Galatasaray'a imza atmasının 2. yıl dönümünde Sarı-Kırmızılı kulüp yaptığı paylaşımda "Winner Okan Buruk, teknik direktör olarak Galatasaray'a ilk imzasını attı." ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK: "HEDEF 25"
Galatasaray'dan Okan Buruk için paylaşım https://t.co/e0KfWQHRPD
— Sporx (@sporx) June 24, 2024
Galatasaray'ın paylaşımı sonrası Okan Buruk da bir paylaşım yaptı ve "Hedef 25" ifadelerini kullandı.
Altyapısından yetiştiği Galatasaray ile tarihi zaferlere imza atan ve 6 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kazanan Okan Buruk, teknik adam olarak da iki şampiyonluğun mimarı oldu.