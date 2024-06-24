Galatasaray'dan paylaşım: "Winner Okan Buruk"

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk için sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan paylaşım: 'Winner Okan Buruk'
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24 Haziran 2024 10:16
Son güncelleme 24 Haziran 2024 12:21
Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk için sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Okan Buruk'un Galatasaray'a imza atmasının 2. yıl dönümünde Sarı-Kırmızılı kulüp yaptığı paylaşımda "Winner Okan Buruk, teknik direktör olarak Galatasaray'a ilk imzasını attı." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: "HEDEF 25"

Galatasaray'ın paylaşımı sonrası Okan Buruk da bir paylaşım yaptı ve "Hedef 25" ifadelerini kullandı.


Altyapısından yetiştiği Galatasaray ile tarihi zaferlere imza atan ve 6 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kazanan Okan Buruk, teknik adam olarak da iki şampiyonluğun mimarı oldu. 

 

 

 

 

 

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