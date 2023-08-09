Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı

Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile oynanan maçın ardından teknik direktörü Okan Buruk için bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2023 00:56
Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0'lık skorla geçtiği maçın ardından Okan Buruk paylaşımı yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, genç teknik adamın fotoğrafını paylaştı ve, "Takımıyla bir zafer daha! Lider Okan Buruk" ifadelelerini yazdı.

Galatasaray bu paylaşımı nazar boncuğu, pazu ve atkı emojileri de ekledi.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery