Galatasaray'dan Nobre için UEFA'ya gitti!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bayern Münih ile oynanan maçın hakemi Antonio Nobre için harekete geçti.
Bayern Münih'in Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın Portekizli hakemi Antonio Nobre, sarı-kırmızılı kulüp tarafından 5 sayfalık özel mektupla UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet edildi.
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Bayern Münih'in Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın Portekizli hakemi Antonio Nobre, sarı-kırmızılı kulüp tarafından 5 sayfalık özel mektupla UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet edildi.
GALATASARAY - ANTONIO NOBRE'Yİ ŞİKAYET ETTİ HABERİNİN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ
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