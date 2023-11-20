Galatasaray'dan Nobre için UEFA'ya gitti!

Galatasaray, Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre için UEFA'ya şikayette bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Nobre için UEFA'ya gitti!
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20 Kasım 2023 07:45
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bayern Münih ile oynanan maçın hakemi Antonio Nobre için harekete geçti.

Bayern Münih'in Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın Portekizli hakemi Antonio Nobre, sarı-kırmızılı kulüp tarafından 5 sayfalık özel mektupla UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet edildi.

GALATASARAY - ANTONIO NOBRE'Yİ ŞİKAYET ETTİ HABERİNİN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ

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