Galatasaray'dan Nadiem Amiri hamlesi

Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray'dan Nadiem Amiri hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2022 22:42
Galatasaray, orta saha transferi için adaylarına bir yenisini daha ekledi ve hemen harekete geçti.

Sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri için teklif yaptı. Galatasaray'ın teklifinin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu öğrenildi.

GEÇEN SEZONU İTALYA'DA GEÇİRDİ

Geçtiğimiz sezonu Genoa'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde 13 maçta süre alırken, bir asist yaptı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Amiri'nin Bayer Leverkusen ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ