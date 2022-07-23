Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, transferde de hareketli saatler yaşıyor.Galatasaray'ın transfer harekatını yöneten Erden Timur şimdi de kancayı Kasper Dolberg'e taktı. Geçen hafta Seferovic için gittiği Portekiz'de Benfica-Nice hazırlık maçını izleyen Timur'a Fransız takımının golcüsü Kasper Dolberg önerildi. Seferovic transferinden sonra bir golcü daha almak için kolları sıvayan Cimbom, Dolberg'le ciddi şekilde ilgilenmeye başladı.24 yaşındaki Danimarkalı yıldızı kiralamak için Nice ile temas kuruldu. Önümüzdeki hafta transfer bitebilir.6 Ekim 1997 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Silkeborg altyapısında başladı. Ardından Ajax altyapısına transfer oldu. 2016'da Hollanda ekibinde A takıma yükseldi. 2019'da ise 20.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız temsilcisi Nice'e transfer oldu. Geride bıraktığımız sezon Nice formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 30 karşılaşmada 7 gole imzasını atarken 2 de asist yaptı.1.87 cm boyundaki Dolberg, forvet mevkisinde forma giyiyor. 24 yaşındaki genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.Danimarka Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Dolberg, görev aldığı 35 müsabakada 10 gol kaydetti.Başarılı yıldızın güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...