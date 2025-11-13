Galatasaray'dan Kaan Ayhan'a talip var!

Galatasaray 'da bu sezon ilk 11'deki yerini kaybeden Kaan Ayhan, transfer döneminde Körfez kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai merkezli bir kulüp, milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Sarı-kırmızılı formayla son dönemde Okan Buruk'un rotasyon tercihlerinde geri planda kalan Kaan Ayhan'ın, ocak ayı itibarıyla geleceği yeniden şekillenebilir.

KİRALAMA OLABİLİR

Galatasaray yönetimi şu an için resmi bir teklif almadı ancak Dubai temsilcisinin önümüzdeki haftalarda kiralama veya bonservis bedelli transfer için girişimde bulunabileceği konuşuluyor.

KAAN AYHAN SICAK BAKIYOR

Kaan Ayhan'ın da daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.

31 yaşındaki milli futbolcu, hem savunmanın ortasında hem orta sahada görev yapabiliyor.

Tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta görev aldı toplamda 250 dakika sahada kaldı.