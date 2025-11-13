13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Galatasaray'dan Kaan Ayhan'a talip var!

Galatasaray'da bu sezon rotasyonda geri planda kalan Kaan Ayhan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai merkezli bir kulübün talip olduğu öne sürüldü.

calendar 13 Kasım 2025 10:20 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 10:21
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da bu sezon ilk 11'deki yerini kaybeden Kaan Ayhan, transfer döneminde Körfez kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı.
 
Edinilen bilgilere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai merkezli bir kulüp, milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
 
Sarı-kırmızılı formayla son dönemde Okan Buruk'un rotasyon tercihlerinde geri planda kalan Kaan Ayhan'ın, ocak ayı itibarıyla geleceği yeniden şekillenebilir.
 
KİRALAMA OLABİLİR
 
Galatasaray yönetimi şu an için resmi bir teklif almadı ancak Dubai temsilcisinin önümüzdeki haftalarda kiralama veya bonservis bedelli transfer için girişimde bulunabileceği konuşuluyor.
 
KAAN AYHAN SICAK BAKIYOR
 
Kaan Ayhan'ın da daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.
 
31 yaşındaki milli futbolcu, hem savunmanın ortasında hem orta sahada görev yapabiliyor.
 
Tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta görev aldı toplamda 250 dakika sahada kaldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
