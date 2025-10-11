11 Ekim
Letonya-Andora
16:00
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Galatasaray'dan Icardi'ye özel program!

Tottenham maçında yaşadığı ağır sakatlığın ardından sahalara dönen Mauro Icardi, eski formuna ulaşmak için özel bir çalışma programına alınacak. Arjantinli yıldızın fazla kilolarını atıp fiziksel olarak zirveye çıkması hedefleniyor.

Galatasaray'dan Icardi'ye özel program!
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası uzun bir süre sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, bu sezon başında yeniden forma kavuşmuştu. Ancak Arjantinli golcünün sakatlık sonrası süreçte fiziksel olarak tam hazır olmadığı ve geçen sezonki form grafiğinden uzak kaldığı gözlemlendi.

ÖZEL PROGRAM HAZIRLANDI

Galatasaray sağlık ekibi ve kondisyon departmanı, yıldız oyuncunun yeniden ideal seviyesine ulaşması için harekete geçti. Kulüp, Icardi'nin kondisyonunu ve fiziksel dayanıklılığını artırmak amacıyla özel bir antrenman ve beslenme programı hazırladı.


HEDEF; GEÇEN SEZONKİ FORMU

Takıma verilen iznin sona ermesiyle birlikte, Arjantinli futbolcu bu kapsamlı program doğrultusunda bireysel çalışmalar gerçekleştirecek. Hedef; Icardi'nin fazla kilolarından kurtularak eski çevikliğine kavuşması ve yeniden geçen sezonki formuna ulaşması.

SEZONUN KALANI İÇİN KRİTİK

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, takımın gol yükünü çeken yıldızının fiziksel açıdan tam kapasiteye ulaşmasını sezonun geri kalanı açısından kritik görüyor. Galatasaray cephesinde, Icardi'nin bu özel programla kısa sürede eski etkileyici performansına döneceğine inanılıyor. 

 
