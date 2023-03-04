Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.



Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 6-0'lık skorla kazandı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Milot Rashica, 19. dakikada Sergio Oliveira, 40. dakikada Bafetimbi Gomis, 55. dakikada Emin Bayram, 84. dakikada Nicolo Zaniolo ve 88. dakikada Leo Dubois attı.



Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, attığı golün yanı sıra, Dubois'in attığı golde asisti yapan isim oldu.



Öte yandan mücadelenin 4. dakika 17. saniyesinde oyun durdu ve maça gelen taraftarlar, depremzede vatandaşlarımız için sahaya oyuncak attı.



Bu karşılaşmadan elde edilecek tüm gelir, depremzede vatandaşlarımıza aktarılacak.



Galatasaray, ligde 11 Mart'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak. İstanbulspor, 13 Mart'ta Sivasspor ile puan mücadelesi verecek.





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