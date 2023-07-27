Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha cevabı!

Galatasaray, Fenerbahçe cephesinden Wilfried Zaha transferi için gelen açıklamaların ardından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Zaha cevabı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2023 23:57
Son güncelleme 27 Temmuz 2023 00:01
Galatasaray, Wilfried Zaha transferi için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Wilfried Zaha t-shirtlerini GS Store'den satın alabilirsiniz." ifadeleri kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüp paylaşımında "Önce Sahada Şimdi Zahada" hashtag'ini kullandı.

Galatasaray'ın paylaşımında "Benimle Uğraşma" şarkısını kullanması ise dikkat çekti.

BİR ADIM GERİDEN;
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zaha transferi için şu sözleri kullandı;

"Malum transferle ilgili biz görüştük, görüştük. Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9'a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim. Çünkü bizde de evrak var. Bizim %50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum."

Fenerbahçeli Yöneticisi Selahattin Baki ise, Zimbru ile oynanan maçın ardından Zaha ile ilgili olarak, "Zaha transferi... Akılları sıra bizi kötü göstermeye çalışıyorlar. Galatasaray'ın medya mensupları algı nasıl yaratılır dersi veriyorlar. Biz Zaha'nın ağabeyine teklifte bulunduk, kendileri yeterli bulunmadı. Daha sonra onlar bize bambaşka bir teklifle geldi. Yıllık 10 milyon euro'yu bulan bazı istekleri görünce ilk defa bir oyuncunun temsilcisine yanıt vermedik. Sanki transfer çalımı atmışlar bize gibi konuşuyorlar. Biz Fenerbahçe'yiz. 4 gün önce masadan kalktığımızı bize yakın basın mensupları zaten tebliğ etmişti." sözlerini kullandı. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery