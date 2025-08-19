18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Galatasaray'dan Diogo Costa hamlesi!

Galatasaray, Porto kalecisi Diogo Costa için 20 milyon euro + bonus teklifinde bulundu. İşte ayrıntılar...

calendar 18 Ağustos 2025 23:43 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 00:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, kaleci transferi için harekete geçti.

Manchester City'den Ederson'u hala ilk sırada turan sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle henüz anlaşma zemini bulamamasının ardından alternatiflere yöneldi.

Galatasaray, Porto forması giyen Diogo Costa için harekete geçti.


Sky'ın haberine göre, Galatasaray, Costa için 20 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu.

MANUEL AKANJI

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Manchester City forması giyen Manuel Akanji için oyuncunun kulübüne resmi teklif yaptı. Kulüpler arası resmi görüşmeler başladı! Oyuncunun temsilcisi, Galatasaray ile görüşmek için bu hafta İstanbul'a gelecek.

DIOGO COSTA'NIN SÖZLEŞMESİ VE PİYASASI

Porto ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 40 milyon euro.

DIOGO COSTA'NIN PORTO KARNESİ

Porto formasıyla 198 resmi maça çıkan Costa, 84 kez kalesini gole kapadı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
