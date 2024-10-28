Galatasaray'dan Beşiktaş'a karşı dev seri

Galatasaray, Beşiktaş'a karşı RAMS Park'ta üst üste 5. galibiyetini elde etti.
Beşiktaş'a karşı evinde oynadığı son 8 Süper Lig maçında kaybetmeyen Galatasaray, son 5 maçta ise galip geldi.
Beşiktaş'a karşı oynadığı son lig 3 maçını kazanan Galatasaray, evindeki son 5 maçta ise şu skorlarla kazandı:
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Galatasaray 3-1 Beşiktaş
Beşiktaş'a karşı evinde oynadığı son 8 Süper Lig maçında kaybetmeyen Galatasaray, son 5 maçta ise galip geldi.
Beşiktaş'a karşı oynadığı son lig 3 maçını kazanan Galatasaray, evindeki son 5 maçta ise şu skorlarla kazandı:
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Galatasaray 3-1 Beşiktaş