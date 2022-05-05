Galatasaray'dan Bernardeschi hamlesi!

2017-2018 sezonu başında Fiorentina'dan, Juventus'a tam 40 milyon Euro bonservisle transfer olan Federico Bernardeschi'nin sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi transfer için iştah kabartırken, Çizme basınının önemli isimlerinden Nicola Schira, İtalyan futbolcu için Galatasaray'ın devrede olduğunu öne sürdü.



Lazio da devrede ama...



Haziran ayında bonservisini eline alacak olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile bir başka İtalyan ekibi Lazio'nun da ilgilendiğini dile getiren Schira, yıldız futbolcu için teklif edilen yıllık 1.6 milyon Euro'nun, şu an kazandığından daha düşük olduğunu belirtti.



Haberde, Sarı-kırmızılıların da tecrübeli futbolcu için bilgi istediği ve maliyet araştırmasına başlandığı kaydedildi.



Bernardeschi bu sezon 32 maça çıkarken, 2 kez rakip fileleri sarsıp, 6 da gol pası verdi.





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