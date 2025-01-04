Galatasaray'dan Berke Özer kararı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın adı Süper Lig'e damga vuran iki yerli futbolcu ile anılmaya başladı. Fernando Muslera'ya vedaya hazırlanan Aslan'da Berke Özer de adaylar arasındaydı.
SİNKAFLI GÖRÜNTÜLER
Ancak Berke'nin Galatasaray maçında yedek kulübesine attığı top, tavırları ve bonservisinin yüzde 40'ının Fenerbahçe de olması, oyuncunun sarı kırmızılı kulübe sinkaf içeren videolarının ortaya çıkması transferde geri adım attırdı.
3 MİLYON ARTI TAKAS
Ahmed Kutucu olayı ise tam olarak kapanmadı. 3. bölgede her mevkide görev yapabilme özelliğini tercih eden Okan Buruk'un talebi üzerine Eyüpspor'a Ahmed'in bonservis bedeli soruldu. Süper Lig temsilcisi kapıyı 7 milyon euro'dan açtı.
Rakamı yüksek bulan sarı kırmızılılar beklemeye geçti. Yönetim, Ahmed Kutucu için önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip ettikten sonra 3 milyon euro artı takas oyuncu formülü ile kapıyı çalabilir.
SİNKAFLI GÖRÜNTÜLER
Ancak Berke'nin Galatasaray maçında yedek kulübesine attığı top, tavırları ve bonservisinin yüzde 40'ının Fenerbahçe de olması, oyuncunun sarı kırmızılı kulübe sinkaf içeren videolarının ortaya çıkması transferde geri adım attırdı.
3 MİLYON ARTI TAKAS
Ahmed Kutucu olayı ise tam olarak kapanmadı. 3. bölgede her mevkide görev yapabilme özelliğini tercih eden Okan Buruk'un talebi üzerine Eyüpspor'a Ahmed'in bonservis bedeli soruldu. Süper Lig temsilcisi kapıyı 7 milyon euro'dan açtı.
Rakamı yüksek bulan sarı kırmızılılar beklemeye geçti. Yönetim, Ahmed Kutucu için önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip ettikten sonra 3 milyon euro artı takas oyuncu formülü ile kapıyı çalabilir.