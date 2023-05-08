Galatasaray'dan Başakşehir'e cevap!

Galatasaray, Başakşehir'in maç öncesi yaptığı, "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" açıklamasına cevap verdi ve, "85 milyon bilir, Mayıslar Bizimdir" sözlerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Başakşehir'e cevap!
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08 Mayıs 2023 22:11
Galatasaray, ligin 33. haftasında sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, son düdüğün ardından, Başakşehir'in maç öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Galatasaray, Başakşehir'in "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" paylaşımını alıntıladı ve, "85 milyon bilir, Mayıslar Bizimdir" ifadelerini yazdı.

Galatasaray ayrıca bu paylaşımında sarı-kırmızı kalp ve kupa eomjileri de kullandı.

Galatasaraylı taraftalar, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu

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