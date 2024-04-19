Galatasaray'dan 75 milyon euro'luk hesap

Galatasaray, yaz transfer döneminde 3 oyuncusunun satışından en az 75 milyon euro (2.6 milyar TL) gelir hedefliyor.
Sarı kırmızılılarda bu sezon performanslarıyla dikkat çeken Davinson Sanchez ile Barış Alper Yılmaz'ın yanı sırada kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo'nun satışından kulübün hedeflediği rakam belli oldu.
EN AZ 75 MİLYON EURO
Napoli'nin yanı sıra La Liga'dan talipleri olan Sanchez'de hedef rakam 30 milyon Euro... ·
Devre arası Lazio'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklife rağmen satılmayan Barış Alper'de açılış 25 milyon Euro'dan yapılacak.
Sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren ve özellikle İtalyan kulüplerinin istediği Nicolo Zaniolo'nun da 25-30 milyon Euro'ya satılması planlanıyor.
Sarı kırmızılılarda bu sezon performanslarıyla dikkat çeken Davinson Sanchez ile Barış Alper Yılmaz'ın yanı sırada kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo'nun satışından kulübün hedeflediği rakam belli oldu.
EN AZ 75 MİLYON EURO
Napoli'nin yanı sıra La Liga'dan talipleri olan Sanchez'de hedef rakam 30 milyon Euro... ·
Devre arası Lazio'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklife rağmen satılmayan Barış Alper'de açılış 25 milyon Euro'dan yapılacak.
Sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren ve özellikle İtalyan kulüplerinin istediği Nicolo Zaniolo'nun da 25-30 milyon Euro'ya satılması planlanıyor.