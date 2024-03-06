Galatasaray'da Ziyech gelişmesi!

Galatasaray'da İstanbul'a dönen Hakim Ziyech'in takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ziyech gelişmesi!
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06 Mart 2024 08:05
Galatasaray'da derbi sonrası verilen 2 günlük izin sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları çarşamba günü yapılacak antrenmana başlayacak.

Hollanda'ya kontrole giden ve İstanbul'a dönen Hakim Ziyech'in çarşamba günü takımla beraber antrenmanlara başlaması bekleniyor.

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