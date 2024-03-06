Galatasaray'da derbi sonrası verilen 2 günlük izin sona erdi.
Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları çarşamba günü yapılacak antrenmana başlayacak.
Hollanda'ya kontrole giden ve İstanbul'a dönen Hakim Ziyech'in çarşamba günü takımla beraber antrenmanlara başlaması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları çarşamba günü yapılacak antrenmana başlayacak.
Hollanda'ya kontrole giden ve İstanbul'a dönen Hakim Ziyech'in çarşamba günü takımla beraber antrenmanlara başlaması bekleniyor.