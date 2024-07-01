Galatasaray'da Zaniolo çıkmazı!

Galatasaray'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Nicolo Zaniolo için İtalyan kulüplerine olumsuz yanıt verildi.
Atalanta ve Fiorentina'nın resmen talip olduğu 24 yaşındaki yıldız futbolcuya önerilen bonservis yetersiz bulundu. Gasperi'nin çalıştırdığı Atalanta, toplamda 20 milyon Euro'luk paketle sarı-kırmızılıların kapısını çaldı.
İTALYANLARIN TEKLİFİ
Bergamo ekibinin sunduğu teklifin içeriğinde 5 milyon kiralama+15 milyon Euro zorunlu olmayan opsiyonun bulunduğu kaydedildi. Bir diğer talipli Fiorentina ise Galatasaray'a 2 milyon Euro kiralamanın yanı sıra 14 milyon Euro satın alma maddesi (zorunlu değil) teklif etti.
Galatasaray'ın, İtalyan oyuncusunu kadrosuna katacak takımdan sene sonunda zorunlu satın alma şartıyla 20 milyon Euro beklentisi var. Öte yandan İspanyol ekibi Villarreal'in de ilgilendiği Zaniolo, İtalya'ya dönme isteği sebebiyle İspanyol temsilcisinin teklifine sıcak bakmadı.
HATİPOĞLU: "EN DOĞRUSUNU YAPACAĞIZ"
Galatasaray ile ilgili tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan silen ve önceki günlerde İtalyan basınına konuşan Zaniolo, "Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" sözlerini sarf etmişti. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu da geçtiğimiz günlerde "Zaniolo bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Galatasaray için en doğrusunu yapacağız" demişti.
Atalanta ve Fiorentina'nın resmen talip olduğu 24 yaşındaki yıldız futbolcuya önerilen bonservis yetersiz bulundu. Gasperi'nin çalıştırdığı Atalanta, toplamda 20 milyon Euro'luk paketle sarı-kırmızılıların kapısını çaldı.
İTALYANLARIN TEKLİFİ
Bergamo ekibinin sunduğu teklifin içeriğinde 5 milyon kiralama+15 milyon Euro zorunlu olmayan opsiyonun bulunduğu kaydedildi. Bir diğer talipli Fiorentina ise Galatasaray'a 2 milyon Euro kiralamanın yanı sıra 14 milyon Euro satın alma maddesi (zorunlu değil) teklif etti.
Galatasaray'ın, İtalyan oyuncusunu kadrosuna katacak takımdan sene sonunda zorunlu satın alma şartıyla 20 milyon Euro beklentisi var. Öte yandan İspanyol ekibi Villarreal'in de ilgilendiği Zaniolo, İtalya'ya dönme isteği sebebiyle İspanyol temsilcisinin teklifine sıcak bakmadı.
HATİPOĞLU: "EN DOĞRUSUNU YAPACAĞIZ"
Galatasaray ile ilgili tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan silen ve önceki günlerde İtalyan basınına konuşan Zaniolo, "Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" sözlerini sarf etmişti. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu da geçtiğimiz günlerde "Zaniolo bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Galatasaray için en doğrusunu yapacağız" demişti.