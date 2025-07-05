Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda ısınmayla başladı. Sahada koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli golcü Mauro Icardi 6 Temmuz Pazar günü, milli takımlarında görev yapan futbolcular ise 10 Temmuz Perşembe günü antrenmanlara başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.30 ve 18.30'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda ısınmayla başladı. Sahada koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli golcü Mauro Icardi 6 Temmuz Pazar günü, milli takımlarında görev yapan futbolcular ise 10 Temmuz Perşembe günü antrenmanlara başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.30 ve 18.30'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.