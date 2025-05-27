27 Mayıs
E.Braunschweig-Saarbruecken
21:30
28 Mayıs
Huracan-Corinthians
03:30
28 Mayıs
Sao Paulo-Talleres
01:00
28 Mayıs
Botafogo RJ-Universidad de Chile
03:30
27 Mayıs
Grasshopper-Aarau
21:30
27 Mayıs
Trelleborgs FF-Helsingborg
20:00
27 Mayıs
Sandvikens IF-GIF Sundsvall
20:00
27 Mayıs
Daegu FC-Jeonbuk
13:30
27 Mayıs
Daejeon-Pohang Steelers
13:30

Galatasaray'da yeni kaptan belli oldu!

Muslera'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da kaptanlık pazubendi Mauro Icardi'ye geçiyor.

calendar 27 Mayıs 2025 09:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yeni kaptan belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında duygusal anlar yaşandı ve Fernando Muslera'nın ayrılması kesinlik kazandı.

Taraftara cuma günü RAMS Park'ta oynanacak Başakşehir mücadelesi ile veda etmeye hazırlanan Muslera, yeni sezonda yok. 

YENİ KAPTAN ICARDI

Uruguaylı kaleci yerine birinci kaptanlık görevini yaz dönemi ile birlikte Mauro Icardi üstlenecek.

İKİNCİ KAPTAN ABDÜLKERİM BARDAKCI

Bu sezon ikinci kaptan olarak görev yapan Arjantinli oyuncu, Muslera'dan pazubendi devralacak. Yeni sezonda ikinci kaptan olarak ise Abdülkerim Bardakcı belirlendi.

ICARDI VE KAAN AYHAN OLMAZSA PAZUBANDI KAAN AYHAN'IN

Icardi ve Abdülkerim sahada olmadığında ise pazubendi Kaan Ayhan takacak. Öte yandan Icardi'nin de sakatlığını atlattığı ve sezon öncesindeki kampa tam olarak hazır gelmek için özel program uygulayacağı öğrenildi. 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.