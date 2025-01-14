Galatasaray'da tarihi rekora 2 maç kaldı!

Deplasmanda üst üste 17. kez kazanan Galatasaray 2 galibiyet daha alırsa bu alanda Avrupa'nın 8 büyük liginin tarihindeki en uzun seriye ulaşacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da tarihi rekora 2 maç kaldı!
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14 Ocak 2025 09:41
Çok zorlu hava ve saha şartlarında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray deplasmanda üst üste 17. galibiyetini almayı başardı. Süper Lig tarihinde dış sahada en uzun galibiyet serisinin sahibi olan Sarı- Kırmızılılar şimdi gözünü Avrupa çapında bir başarıya dikti.

HATAY VE G.ANTEP KALDI!

Okan Buruk'un ekibi eğer deplasmanda 2 galibiyet daha alırsa, Avrupa'nın 8 büyük liginin tarihindeki en uzun seriye ulaşmış olacak. Bu alanda mevcut rekor ise Benfica'ya ait.

Portekiz ekibi 11 Ocak 2019 ve 8 Şubat 2020 tarihleri arasındaki 18 dış saha karşılaşmasını da kazanmıştı. Şu anda sıralamada ikinci sırada bulunan Galatasaray eğer Hatayspor ve Gaziantep deplasmanlarından da 3 puanla ayrılırsa üst üste 19. dış saha galibiyetini alacak ve rekorun yeni sahibi olacak. Bu müthiş serisi 21 Ocak 2024'te 5-1'lik Trabzonspor galibiyeti ile başlamıştı. 

 
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