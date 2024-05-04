Galatasaray'da Sivasspor öncesi sakatlık!

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi.
Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Dires Mertens, 2 gün önceki antrenmanda şut çalışması sırasında diziyle ilgili bir problem yaşadı.
MAÇA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Sağlık heyetinin yıldız futbolcuyu kritik karşılaşmaya yetiştirmek adına yoğun mesai harcadığı ifade edildi.
Maçtan bir gün önce son durumunun belli olacağı Belçikalı yıldızın Sivasspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı aktarıldı.
BU SEZONKİ RAKAMLARI
Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da 36 yaşındaki Mertens, bu sezon 47 maçta forma giydi ve 9 gol, 16 asist yaptı.
Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Dires Mertens, 2 gün önceki antrenmanda şut çalışması sırasında diziyle ilgili bir problem yaşadı.
MAÇA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Sağlık heyetinin yıldız futbolcuyu kritik karşılaşmaya yetiştirmek adına yoğun mesai harcadığı ifade edildi.
Maçtan bir gün önce son durumunun belli olacağı Belçikalı yıldızın Sivasspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı aktarıldı.
BU SEZONKİ RAKAMLARI
Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da 36 yaşındaki Mertens, bu sezon 47 maçta forma giydi ve 9 gol, 16 asist yaptı.
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