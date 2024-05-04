Galatasaray'da Sivasspor öncesi sakatlık!

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı kritik maç öncesi Dries Mertens'in idmanda ağrı hissettiği ve maça yetiştirilmek için uğraş verildiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sivasspor öncesi sakatlık!
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04 Mayıs 2024 00:20
Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi.

Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Dires Mertens, 2 gün önceki antrenmanda şut çalışması sırasında diziyle ilgili bir problem yaşadı.

MAÇA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Sağlık heyetinin yıldız futbolcuyu kritik karşılaşmaya yetiştirmek adına yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

Maçtan bir gün önce son durumunun belli olacağı Belçikalı yıldızın Sivasspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı aktarıldı.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da 36 yaşındaki Mertens, bu sezon 47 maçta forma giydi ve 9 gol, 16 asist yaptı.

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