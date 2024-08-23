Galatasaray'da sert tepki: Yine fiziksel kalite problemi

Devler Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 yenilen Galatasaray'da moraller alt üst oldu.
Sarı-Kırmızılılar, İsviçre Ligi'nde bu sezon galibiyet alamayan zayıf rakibi önünde aslında son 1 yılda sıkça yaşadığı bir senaryo ile karşı karşıya kaldı.
Okan Buruk'un ekibi yine kendisinden çok daha az kaliteli ancak çok daha atlet ve dinamik bir ekip karşısında büyük saha içi sorunları yaşadı.
Cimbom geçtiğimiz sezon yine Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde karşısında ciddi zorlanmış ancak kaliteli ayakları ve biraz da şansının yardımıyla gruplara kalmayı başarmıştı.
YİNE DOĞRU PLANLAMA YOK!
Takvim'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde ise Kopenhag önünde aynı problemler baş göstermişti. Evinde son dakikada 1 puanı kurtarabilen Galatasaray, Danimarka'da 1-0 kaybederek grupta 3. olabilmişti.
Evinde son dakikada 1 puanı kurtarabilen Galatasaray, Danimarka'da 1-0 kaybederek grupta 3. olabilmişti.
Ardından Avrupa Ligi'nde Sparta Prag önünde ilk maçı 3-2 kazanan Sarı-Kırmızılılar, Çekya'da 4-1'le bozguna uğramıştı. Cimbom'un çok sayıda kaliteli ayağı olmasına rağmen Young Boys karşısında da fiziksel olarak büyük problemler yaşaması bardağı taşırdı.
Taraftarlar, doğru planlamayı yapamayan Okan Buruk ve yönetimi sert şekilde hedef aldı.
Sarı-Kırmızılılar, İsviçre Ligi'nde bu sezon galibiyet alamayan zayıf rakibi önünde aslında son 1 yılda sıkça yaşadığı bir senaryo ile karşı karşıya kaldı.
Okan Buruk'un ekibi yine kendisinden çok daha az kaliteli ancak çok daha atlet ve dinamik bir ekip karşısında büyük saha içi sorunları yaşadı.
Cimbom geçtiğimiz sezon yine Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde karşısında ciddi zorlanmış ancak kaliteli ayakları ve biraz da şansının yardımıyla gruplara kalmayı başarmıştı.
YİNE DOĞRU PLANLAMA YOK!
Takvim'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde ise Kopenhag önünde aynı problemler baş göstermişti. Evinde son dakikada 1 puanı kurtarabilen Galatasaray, Danimarka'da 1-0 kaybederek grupta 3. olabilmişti.
Evinde son dakikada 1 puanı kurtarabilen Galatasaray, Danimarka'da 1-0 kaybederek grupta 3. olabilmişti.
Ardından Avrupa Ligi'nde Sparta Prag önünde ilk maçı 3-2 kazanan Sarı-Kırmızılılar, Çekya'da 4-1'le bozguna uğramıştı. Cimbom'un çok sayıda kaliteli ayağı olmasına rağmen Young Boys karşısında da fiziksel olarak büyük problemler yaşaması bardağı taşırdı.
Taraftarlar, doğru planlamayı yapamayan Okan Buruk ve yönetimi sert şekilde hedef aldı.