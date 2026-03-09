09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Galatasaray'da şampiyonluk modu!

Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etti ve şampiyonluk yolunda kritik bir virajı döndü ve şampiyonluk modunu açtı.

calendar 09 Mart 2026 09:21
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Okan Buruk yönetiminde son üç sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray, üst üste dördüncü şampiyonluğuna koşar adım gidiyor.

DERBİDE DE KAZANDI

Fenerbahçe'nin üst üste yaptığı puan kayıplarıyla arayı açma fırsatı yakalayan Galatasaray, en kritik deplasmanlardan birisi olarak gösterilen Dolmabahçe'den de zaferle ayrıldı. Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı kırmızılar bir kere daha mutlu sona ulaşmak için geri sayıma geçti. Galatasaray, kalan haftalarda zirve yolundaki rakiplerinden Trabzonspor ile deplasmanda, Fenerbahçe ile ise sahasında karşılaşacak.

Bu sezon ilk derbi zaferine imza atan Galatasaray, istatistiklere göre dördüncü şampiyonluğun kapılarını da sonuna kadar araladı. Zira sarı-kırmızılılar şampiyon olarak tamamladığı son üç sezonun son dokuz haftasında sekizer galibiyet alırken, sadece birer kere yenildi.

REKORA ORTAK OLABİLİR

Galatasaray evinde oynayacağı maçta en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye yenilse bile diğer maçlarda puan kaybı yaşamazsa sarı lacivertlilerin diğer maçlarda aldığı sonuçlara bakmaksızın bir kere daha kupaya uzanacak. Bu durumda Okan Buruk da Fatih Terim'in üst üste dört şampiyonluk rekoruna ortak olacak.

SON 3 SEZONDA SON 9 HAFTALAR

2022-23 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi
2023-24 8 galibiyet, 1 yenilgi
2024-25 8 galibiyet, 1 yenilgi

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
