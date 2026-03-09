Galatasaray'da şampiyonluk modu!

Okan Buruk yönetiminde son üç sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray, üst üste dördüncü şampiyonluğuna koşar adım gidiyor.
DERBİDE DE KAZANDI
Fenerbahçe'nin üst üste yaptığı puan kayıplarıyla arayı açma fırsatı yakalayan Galatasaray, en kritik deplasmanlardan birisi olarak gösterilen Dolmabahçe'den de zaferle ayrıldı. Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı kırmızılar bir kere daha mutlu sona ulaşmak için geri sayıma geçti. Galatasaray, kalan haftalarda zirve yolundaki rakiplerinden Trabzonspor ile deplasmanda, Fenerbahçe ile ise sahasında karşılaşacak.
Bu sezon ilk derbi zaferine imza atan Galatasaray, istatistiklere göre dördüncü şampiyonluğun kapılarını da sonuna kadar araladı. Zira sarı-kırmızılılar şampiyon olarak tamamladığı son üç sezonun son dokuz haftasında sekizer galibiyet alırken, sadece birer kere yenildi.
REKORA ORTAK OLABİLİR
Galatasaray evinde oynayacağı maçta en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye yenilse bile diğer maçlarda puan kaybı yaşamazsa sarı lacivertlilerin diğer maçlarda aldığı sonuçlara bakmaksızın bir kere daha kupaya uzanacak. Bu durumda Okan Buruk da Fatih Terim'in üst üste dört şampiyonluk rekoruna ortak olacak.
SON 3 SEZONDA SON 9 HAFTALAR
2022-23 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi
2023-24 8 galibiyet, 1 yenilgi
2024-25 8 galibiyet, 1 yenilgi
DERBİDE DE KAZANDI
Fenerbahçe'nin üst üste yaptığı puan kayıplarıyla arayı açma fırsatı yakalayan Galatasaray, en kritik deplasmanlardan birisi olarak gösterilen Dolmabahçe'den de zaferle ayrıldı. Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı kırmızılar bir kere daha mutlu sona ulaşmak için geri sayıma geçti. Galatasaray, kalan haftalarda zirve yolundaki rakiplerinden Trabzonspor ile deplasmanda, Fenerbahçe ile ise sahasında karşılaşacak.
Bu sezon ilk derbi zaferine imza atan Galatasaray, istatistiklere göre dördüncü şampiyonluğun kapılarını da sonuna kadar araladı. Zira sarı-kırmızılılar şampiyon olarak tamamladığı son üç sezonun son dokuz haftasında sekizer galibiyet alırken, sadece birer kere yenildi.
REKORA ORTAK OLABİLİR
Galatasaray evinde oynayacağı maçta en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye yenilse bile diğer maçlarda puan kaybı yaşamazsa sarı lacivertlilerin diğer maçlarda aldığı sonuçlara bakmaksızın bir kere daha kupaya uzanacak. Bu durumda Okan Buruk da Fatih Terim'in üst üste dört şampiyonluk rekoruna ortak olacak.
SON 3 SEZONDA SON 9 HAFTALAR
2022-23 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi
2023-24 8 galibiyet, 1 yenilgi
2024-25 8 galibiyet, 1 yenilgi