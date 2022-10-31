Ligde 3 haftalık kötü gidişe Karagümrük karşısında 'dur' diyen Galatasaray derbiyi düşünmeye başladı. Cumartesi günü Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı kırmızılı takım, dev maçı kazanıp camiayı şampiyonluk havasına sokmanın planlarını yapıyor.



İLGİNÇ İSTATİSTİK



Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde son 25 senede Aslan adına ilginç bir istatistik söz konusu. 1997'den sonra 11 defa şampiyon olan Galatasaray, ligde mutlu sona ulaştığı bu 11 sezonda iç sahada oynadığı Beşiktaş derbilerini kazanmasını bildi.



TÜM PLANLARINI GALİBİYET ÜZERİNE YAPTI



Siyah-beyazlı ezeli rakibine şampiyon olduğu sezonlarda fire vermeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Buruk ve yardımcıları, Beşiktaş'ın yeni hocası Şenol Güneş yönetiminde oynadığı dünkü Ümraniyespor maçını özel olarak analiz etti.



