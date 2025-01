Galatasaray'da sakatlık: Will Cummings

Galatasaray, hafta içi oynanan Saint Quentin maçında sakatlanan Will Cummings 'in sol arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.



İşte Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama;



"St. Quentin Basket-Ball ile oynadığımız Basketball Champions League Play-in Turu üçüncü maçının ardından yapılan kontroller sonucunda, oyuncumuz Will Cummings'in sol arka adelesinde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Will Cummings'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce yeniden takımımızdaki yerini almasını temenni ederiz."