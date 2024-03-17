Galatasaray'da penaltı itirazı!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Kasımpaşa ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası top Gökhan'dan döndü. Galatasaraylı oyuncular penaltı itirazında bulundu.
Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan, devam kararında kaldı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Kasımpaşa ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası top Gökhan'dan döndü. Galatasaraylı oyuncular penaltı itirazında bulundu.
Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan, devam kararında kaldı.
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