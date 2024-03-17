Galatasaray'da penaltı itirazı!

Galatasaray, Kasımpaşa maçında bir pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da penaltı itirazı!
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17 Mart 2024 16:21
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Kasımpaşa ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası top Gökhan'dan döndü. Galatasaraylı oyuncular penaltı itirazında bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan, devam kararında kaldı.

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