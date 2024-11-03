Galatasaray'da Osimhen endişelendirdi!

Galatasaray'ın yaptığı son idmana katılmayan Victor Osimhen, sağlık kurulunun tavsiyesi ile koruma amaçlı dinlenmeye alındı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Osimhen endişelendirdi!
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03 Kasım 2024 11:30
Galatasaray, Tottenham maçı hazırlıklarına devam ederken Victor Osimhen sarı kırmızılı taraftarları endişenlendirdi.

Son yapılan idmana katılmayan Nijeryalı yıldız, günü tedaviyle geçirdi.

TOTTENHAM MAÇINDA OLACAK MI?

Antrenmana çıkmayan Nijeryalı oyuncunun sağlık kurulunun tavsiyesi ile koruma amaçlı dinlenmeye alındığı belirtildi.

Oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı ve aşırı yüklemelere karşı önlem amacıyla böyle bir tasarrufta bulunulduğu öğrenildi. 

25 yaşındaki yıldız golcünün 7 Kasım'da oynanacak Tottenham maçında sahada olması bekleniyor. 

 
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