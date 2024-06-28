Galatasaray'da orta saha için A ve B planı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim titiz bir operasyon yürütüyor. Orta saha pozisyonuna takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da oynayan Pierre-Emile Höjbjerg'i öncelikli hedef olarak belirledi.
MENAJERLERDEN ÖNERİ
Danimarkalı oyuncunun menajeriyle İtalya'da görüşme gerçekleştiren Sarı-Kırmızılı kurmaylara bir öneri de menajerler aracılığıyla geldi.
Galatasaray'a yine Tottenham'da oynayan 27 yaşındaki Uruguaylı yıldız Rodrigo Bentancur'un önerildiği ortaya çıktı. Futbolcunun da Galatasaray'a sıcak olduğu ifade edildi. Ancak; Galatasaray'ın Höjbjerg'den gelen cevaba göre hareket edeceği belirlendi.
SÖZLEŞME DURUMLARI
Okan Buruk'un çok beğendiği Höjbjerg'in Tottenham ile olan kontratı 2025, B planı olarak görülen Rodrigo Bentancur'un ise 2026 yılında sona erecek.
Ön libero ve merkez orta saha oynayabilen yıldız futbolcuya en güncel verilere göre; 18 milyon Euro market değeri biçiliyor. Geçen sezon Tottehham ekibiyle birlikte 39 maça çıkan yıldız isim, Danimarka forması giyiyor. Birçok Avrupa ekibinin listesinde yer alan oyuncu EURO 2024'te boy gösteriyor.
MENAJERLERDEN ÖNERİ
Danimarkalı oyuncunun menajeriyle İtalya'da görüşme gerçekleştiren Sarı-Kırmızılı kurmaylara bir öneri de menajerler aracılığıyla geldi.
Galatasaray'a yine Tottenham'da oynayan 27 yaşındaki Uruguaylı yıldız Rodrigo Bentancur'un önerildiği ortaya çıktı. Futbolcunun da Galatasaray'a sıcak olduğu ifade edildi. Ancak; Galatasaray'ın Höjbjerg'den gelen cevaba göre hareket edeceği belirlendi.
SÖZLEŞME DURUMLARI
Okan Buruk'un çok beğendiği Höjbjerg'in Tottenham ile olan kontratı 2025, B planı olarak görülen Rodrigo Bentancur'un ise 2026 yılında sona erecek.
Ön libero ve merkez orta saha oynayabilen yıldız futbolcuya en güncel verilere göre; 18 milyon Euro market değeri biçiliyor. Geçen sezon Tottehham ekibiyle birlikte 39 maça çıkan yıldız isim, Danimarka forması giyiyor. Birçok Avrupa ekibinin listesinde yer alan oyuncu EURO 2024'te boy gösteriyor.
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