Galatasaray'da Ömer Bayram ıslıklandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynadığı maçta tribünler bir oyuncuyu hedef aldı.



Sarı-kırmızılılarda sol bek oynayan Ömer Bayram, karşılaşmanın 2. yarısında kaleye çektiği bir şut sonrasında hafif bir tepki gördü.



75. dakikada Fatih Terim tarafından kenara alınan oyuncu, bu sefer tüm tribün tarafından ıslıklandı.



FATİH TERİM: "TEPKİ DOĞRU DEĞİL"



Karşılaşma sonunda verilen tepkiye değinen Fatih Terim, "Ömer Bayram'a sanırım frikikten dolayı taraftar tepki gösterdi. Ama doğru bir şey değil. Kötü bir şey yapmıyor, tabii ki yanında duracağım, Muslera'nın da olduğum gibi. Onlar bizim oyuncumuz. Oyun devam ederken doğru değil. Herkes Aytaç'ın istemesini istedi herhalde, atsaydı Aytaç. 'Ömer kenara çekil' deseydi. Ömer gol atsa sevinecektik. Sezon sonuna kadar hepsini el üstünde tutmalıyız. Ömer de yuhalanmayı hak etmedi." dedi.











