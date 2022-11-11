Galatasaray'da Nelsson planı tuttu!

'Parlat sat' projesi kapsamında 2021 yazında ciddi bir beklenti ile 7 milyon euro karşılığı transfer edilen Danimarkalı, Katar 2022 kadrosuna alındı.



Bu gelişme genç stoperin vitrine çıkması açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlandı.



Galatasaray sezon başında da 12 milyon euro dolayında teklifler alan Viking'i takımda tutmaya seçmişti.



Yönetim bu oyuncuyu, Galatasaray'da ve Dünya Kupası'nda parlamasıyla en az 25 milyon euroluk satın alma bedeline satmayı planlıyor.





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