Galatasaray'da Michy Batshuayi'nin gözü ilk 11'de!

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Süper Lig'de üç büyüklerin formasını terleten ilk yabancı futbolcu oldu.
Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturan Belçikalı santrfor, Galatasaray ile ilk Süper Lig maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu, Hatayspor maçının 70. dakikasında oyuna girerek Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla mücadele eden ilk yabancı oyuncu ünvanını aldı.
3 PUANI ALDIRDI
Michy Batshuayi, 90. dakikada sahneye çıkarak takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Belçikalı yıldız, Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşadı.
GÖZÜ İLK 11'DE
Yıldız futbolcu, yedek kulübesinde başlayıp kahraman olarak tamamladığı karşılaşma sonrasında gözünü 11'e dikti. Batshuayi, teknik direktör Okan Buruk'tan 11'de görev bekliyor.
'ZORLAMAK İSTİYORUM'
Hatayspor zaferi sonrasında açıklamada bulunan Batshuayi, "İlk maçıma çıktım ve golümü attım. Çok iyi oynamadık ama bu sezon başı karşılaşması. Çok çalışıp daha iyisini yapacağız. Uzun zamandır Türkiye'de oynuyorum. Galatasaray'a gelme sebebim Galatasaray'a bir artı katmak. Gol atarak bunu göstermek istiyorum. Tabii ki ilk 11'i zorlamak istiyorum. Sahada da iyi performans gösterip daha iyisini yapmak istiyorum. Fenerbahçe'de de oyuna sonradan girsem veya ilk 11'de başlasam hep gol attım. Sahaya girip işimi yaparım ve golümü atıp karşı takımın defansının canını yakarım. Icardi ile oynamak çok kolay. Penaltı olduğunda topu bana vermek istedi. Icardi zeki bir oyuncu. Aynı Mertens gibi. Bu tarz oyuncularla daha kolay takıma uyum sağlıyorsunuz" diyerek mesajı vermişti.
Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturan Belçikalı santrfor, Galatasaray ile ilk Süper Lig maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu, Hatayspor maçının 70. dakikasında oyuna girerek Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla mücadele eden ilk yabancı oyuncu ünvanını aldı.
3 PUANI ALDIRDI
Michy Batshuayi, 90. dakikada sahneye çıkarak takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Belçikalı yıldız, Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşadı.
GÖZÜ İLK 11'DE
Yıldız futbolcu, yedek kulübesinde başlayıp kahraman olarak tamamladığı karşılaşma sonrasında gözünü 11'e dikti. Batshuayi, teknik direktör Okan Buruk'tan 11'de görev bekliyor.
'ZORLAMAK İSTİYORUM'
Hatayspor zaferi sonrasında açıklamada bulunan Batshuayi, "İlk maçıma çıktım ve golümü attım. Çok iyi oynamadık ama bu sezon başı karşılaşması. Çok çalışıp daha iyisini yapacağız. Uzun zamandır Türkiye'de oynuyorum. Galatasaray'a gelme sebebim Galatasaray'a bir artı katmak. Gol atarak bunu göstermek istiyorum. Tabii ki ilk 11'i zorlamak istiyorum. Sahada da iyi performans gösterip daha iyisini yapmak istiyorum. Fenerbahçe'de de oyuna sonradan girsem veya ilk 11'de başlasam hep gol attım. Sahaya girip işimi yaparım ve golümü atıp karşı takımın defansının canını yakarım. Icardi ile oynamak çok kolay. Penaltı olduğunda topu bana vermek istedi. Icardi zeki bir oyuncu. Aynı Mertens gibi. Bu tarz oyuncularla daha kolay takıma uyum sağlıyorsunuz" diyerek mesajı vermişti.