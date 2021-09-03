Galatasaray'da Michael Seri trafiği

Yeniden Premier Lig'e yükselmek isteyen Fulham, Galatasaray'ın Seri için kiralama talebini geri çevirdi.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'da Michael Seri trafiği
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03 Eylül 2021 11:42
Galatasaray, dün transfer döneminin en hareketli günlerinden birini geçirirken Michael Seri konusunda da önemli gelişmeler oldu.

Sarı kırmızılıların ısrarla istediği oyunculardan biri de Seri'ydi. Fatih hocanın geriden oyun kurma planı doğrultusunda tekrar kadrosunda görmeyi hedeflediği tecrübeli futbolcuyla yapılan temaslar da olumlu sonuç verdi.

Ancak yeniden Premier Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda Seri'yi düzenli ilk 11'de oynatan Fulham, kiralama formülüne kesinlikle olumsuz yanıt verdi. Galatasaray'ın gün içindeki satın alma operasyonundan da olumlu sonuç vermedi.

6 numara adaylarından olan Seri için de defter kapandı.

Jean Michael Seri, Galatasaray kariyerinde 37 maça çıkarken 2 gol atıp 4 asistle oynamıştı.


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