Galatasaray'da Mertens bu kez çok kararlı!

Sözleşmesi sona erdikten sonra teknik ekibe dahil etmek istediği Dries Mertens'in Türkiye'den ayrılmaya bu kez kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mertens bu kez çok kararlı!
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10 Temmuz 2024 08:30
Normal şartlar altında geride bıraktığımız sezon aktif futbol hayatına nokta koymayı düşünen Dries Mertens, hem son dönemdeki üstün performansı hem de kulübün ısrarı üzerine 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Belçikalı yıldızın, kontratı bittikten sonra da Galatasaray'da teknik heyete dahil olması isteniyor. Ancak Mertens'in bu kez Türkiye'den ayrılma konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR!

Antrenörlük yapıp yapmama konusunda henüz net bir görüşü olmayan Mertens'in, ailesiyle birlikte hayatını İtalya'da sürdürmek istediği ifade ediliyor.

Galatasaray'da 2 sezonda toplam 84 maça çıkan Belçikalı yıldız, 19 gol attı ve 23 asistlik performans sergiledi. 

 
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