Galatasaray'da maaş operasyonu! Kesenin ağzı açıldı!

Galatasaray yönetimi, üç yıldız oyuncusuna zam yapmak üzere harekete geçti. Performansları ile sezona damga vuran o isimlere yıllık ödenen miktarın kat kat fazlası sunulmaya hazırlanılıyor. Detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da maaş operasyonu! Kesenin ağzı açıldı!
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11 Ekim 2024 10:55
Son güncelleme 11 Ekim 2024 10:58
Galatasaray, yerli oyuncuların maaşını düzeltmek için harekete geçti.

Yıllık yaklaşık 15 milyon lira kazanan Barış Alper'i 60 milyon liraya çekmeyi düşünen yönetim, Yunus Akgün'e de zam yapacak.

BERKAN KUTLU DA ZAM ALACAK

15 milyon lira alan genç oyuncunun maaşı da arkadaşlarıyla dengeli olarak yükselecek.

Sarı-kırmızılılar, ayrıca takımın en az kazanan yerli oyuncularından olan Berkan Kutlu'ya da iyileştirme yapmayı düşünüyor.

8.5 milyon TL kazanan oyuncunun maaşını en az üç katına çıkarması bekleniyor. 

 
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