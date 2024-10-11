Galatasaray'da maaş operasyonu! Kesenin ağzı açıldı!

Galatasaray, yerli oyuncuların maaşını düzeltmek için harekete geçti.
Yıllık yaklaşık 15 milyon lira kazanan Barış Alper'i 60 milyon liraya çekmeyi düşünen yönetim, Yunus Akgün'e de zam yapacak.
BERKAN KUTLU DA ZAM ALACAK
15 milyon lira alan genç oyuncunun maaşı da arkadaşlarıyla dengeli olarak yükselecek.
Sarı-kırmızılılar, ayrıca takımın en az kazanan yerli oyuncularından olan Berkan Kutlu'ya da iyileştirme yapmayı düşünüyor.
8.5 milyon TL kazanan oyuncunun maaşını en az üç katına çıkarması bekleniyor.
Yıllık yaklaşık 15 milyon lira kazanan Barış Alper'i 60 milyon liraya çekmeyi düşünen yönetim, Yunus Akgün'e de zam yapacak.
BERKAN KUTLU DA ZAM ALACAK
15 milyon lira alan genç oyuncunun maaşı da arkadaşlarıyla dengeli olarak yükselecek.
Sarı-kırmızılılar, ayrıca takımın en az kazanan yerli oyuncularından olan Berkan Kutlu'ya da iyileştirme yapmayı düşünüyor.
8.5 milyon TL kazanan oyuncunun maaşını en az üç katına çıkarması bekleniyor.