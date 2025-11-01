Galatasaray'da Lemina stoper oynadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı Trabzonspor maçında stoperde görevlendirdi.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'deki Beşiktaş derbisi ve Göztepe müsabakasının bir bölümünde stoperde oynattığı Lemina'yı Trabzonspor'a karşı ilk 11'de başlattı.
Lemina, Davinson Sanchez'in yokluğunda savunma tandeminde Abdülkerim Bardakcı ile birlikte görev yaptı.
