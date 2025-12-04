Galatasaray'da kritik eşik!

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.
Son 4 haftada karşılaştığı Trabzonspor'la 0-0, Fenerbahçe'yle de 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'a ise 1-0 mağlup oldu.
Galatasaray, bu süreçte sadece Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takım, 14 maçtır yenilmeyen Samsunspor karşısında kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.
Son 4 haftada karşılaştığı Trabzonspor'la 0-0, Fenerbahçe'yle de 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'a ise 1-0 mağlup oldu.
Galatasaray, bu süreçte sadece Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takım, 14 maçtır yenilmeyen Samsunspor karşısında kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.