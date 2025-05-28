Galatasaray'da kriter; 'takım' bozulmayacak

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak Galatasaray, Avrupa'da iddialı olacak bir kadro kurmaya çalışıyor.
Manchester City'den Bernardo Silva ve Bayern Münih'ten Leroy Sane, sarı-kırmızılı kulübün gündeminde yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk, "Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. Scout ekibimizle çalışıyoruz. İsim vermek doğru olmaz" demekle yetinirken, Galatasaray cephesi geçmişte yapılan transfer yanlışlarından dersini aldı.
BU PROFİLLER ALINMAYACAK
Zaniolo, Zaha, Ziyech gibi yetenekli ancak takımdaşlık duygusundan uzak profiller, bu yaz transfer döneminde listeden elenecek.
ARKADAŞLARINDAN BİLGİ ALINIYOR
Başta Sane ve Bernardo Silva olmak üzere gündemdeki oyuncuların hem kulüp hem milli takım arkadaşlarından bilgi alınıyor.
KARAKTERE DE ÖNEM VERİLİYOR
Futbolculuk yeteneği kadar karaktere de önem veren sarıkırmızılılar, üst üste üç sene şampiyon olmuş takımın kimyasını bozmak istemiyor.
Manchester City'den Bernardo Silva ve Bayern Münih'ten Leroy Sane, sarı-kırmızılı kulübün gündeminde yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk, "Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. Scout ekibimizle çalışıyoruz. İsim vermek doğru olmaz" demekle yetinirken, Galatasaray cephesi geçmişte yapılan transfer yanlışlarından dersini aldı.
BU PROFİLLER ALINMAYACAK
Zaniolo, Zaha, Ziyech gibi yetenekli ancak takımdaşlık duygusundan uzak profiller, bu yaz transfer döneminde listeden elenecek.
ARKADAŞLARINDAN BİLGİ ALINIYOR
Başta Sane ve Bernardo Silva olmak üzere gündemdeki oyuncuların hem kulüp hem milli takım arkadaşlarından bilgi alınıyor.
KARAKTERE DE ÖNEM VERİLİYOR
Futbolculuk yeteneği kadar karaktere de önem veren sarıkırmızılılar, üst üste üç sene şampiyon olmuş takımın kimyasını bozmak istemiyor.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....