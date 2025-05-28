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Galatasaray'da kriter; 'takım' bozulmayacak

Zaha, Zaniolo, Nelsson, Ziyech gibi isimlerin gidişi ile oluşan pozitif kimya en önemli transfer kriteri. Yönetim ve Okan Buruk, huzur kaçıracak oyuncu istemiyor

calendar 28 Mayıs 2025 11:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kriter; 'takım' bozulmayacak
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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak Galatasaray, Avrupa'da iddialı olacak bir kadro kurmaya çalışıyor.

Manchester City'den Bernardo Silva ve Bayern Münih'ten Leroy Sane, sarı-kırmızılı kulübün gündeminde yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk, "Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. Scout ekibimizle çalışıyoruz. İsim vermek doğru olmaz" demekle yetinirken, Galatasaray cephesi geçmişte yapılan transfer yanlışlarından dersini aldı.

BU PROFİLLER ALINMAYACAK

Zaniolo, Zaha, Ziyech gibi yetenekli ancak takımdaşlık duygusundan uzak profiller, bu yaz transfer döneminde listeden elenecek.

ARKADAŞLARINDAN BİLGİ ALINIYOR

Başta Sane ve Bernardo Silva olmak üzere gündemdeki oyuncuların hem kulüp hem milli takım arkadaşlarından bilgi alınıyor.

KARAKTERE DE ÖNEM VERİLİYOR

Futbolculuk yeteneği kadar karaktere de önem veren sarıkırmızılılar, üst üste üç sene şampiyon olmuş takımın kimyasını bozmak istemiyor. 

 

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