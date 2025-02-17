Galatasaray'da Jakobs kararı!

Galatasaray, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Ismail Jakobs ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Jakobs için sezon sonunda Fransız ekibi ile masaya oturacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Jakobs kararı!
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17 Şubat 2025 12:31
Galatasaray, yaz transfer döneminde Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ismail Jakobs ile ilgili kararını verdi.

SIK SAKATLIK YAŞADI

Galatasaray kariyerin iyi bir başlangıç yapan Jakobs, daha sonra ise yaşadığı sık sakatlıkların da etkisiyle düşüşe geçti. Sarı-kırmızılılar, sık sakatlık yaşayan ve takımı uzun süre yalnız bırakan Jakobs ile yola devam etmek istemiyor.

MONACO İLE GÖRÜŞME

Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle 25 yaşındaki futbolcu için Monaco ile masaya oturacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Jakobs, 1 asist yaptı.

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