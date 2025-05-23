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Galatasaray'da imza yükleniyor: Yunus Akgün

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'ın Yunus Akgün ile sözleşme yenileyeceği öğrenildi.

calendar 23 Mayıs 2025 14:30 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 14:48
Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da imza yükleniyor: Yunus Akgün
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2024-2025 sezonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray'da, gelecek sezon için kadro çalışmaları kapsamında iç transfer dönemi başladı.

Galatasaray'da kontratının bitimine 1 yıl kalan Yunus Akgün için sözleşme yenileme çalışmaları hız kazandı.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İMZA

Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncu ile 4 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

Yunus Akgün'ün 2.3 milyon euro kazanacağı sözleşmeyi birkaç gün içinde imzalaması bekleniyor.

12 GOL, 14 ASİST

Galatasaray formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Yunus Akgün, bu sezon 12 gol 14 asistlik bir katkı sağladı. 
 

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