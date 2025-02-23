Galatasaray'da imza sırası Yunus'ta

Barış Alper Yılmaz ve Metehan Baltacı ile yeni sözleşme imzalayan Galatasaray, savunmanın bel kemiği Abdülkerim Bardakcı'nın da sezon sonunda bitecek kontratını yeniledi ve zam yaptı.
Bu sezon 42.5 milyon TL kazanan milli stoper, sonraki sezondan itibaren 90 milyon TL alacak. 30 yaşındaki Abdülkerim, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 35 maçta 4 gol-2 asistlik performans gösterdi.
SIRA YUNUS'A GELDİ
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın ardından bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Yunus Akgün ile de yeni sözleşme imzalamak istiyor.
ANLAŞMA YAKIN
Galatasaray, sözleşmesindeki 11 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan milli futbolcunun yeni kontratında bu maddeyi kaldırmak istiyor.
Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün ile de anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Yunus Akgün, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.
Bu sezon 42.5 milyon TL kazanan milli stoper, sonraki sezondan itibaren 90 milyon TL alacak. 30 yaşındaki Abdülkerim, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 35 maçta 4 gol-2 asistlik performans gösterdi.
SIRA YUNUS'A GELDİ
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın ardından bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Yunus Akgün ile de yeni sözleşme imzalamak istiyor.
ANLAŞMA YAKIN
Galatasaray, sözleşmesindeki 11 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan milli futbolcunun yeni kontratında bu maddeyi kaldırmak istiyor.
Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün ile de anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Yunus Akgün, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<