Galatasaray'da iç transferde iki imza

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde iki oyuncusu İrem Nur Özsoy ve Sude Hacımustafaoğlu ile sözleşme yeniledi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, libero İrem Nur Özsoy'la 2 yıllık, smaçör Sude Hacımustafaoğlu ile de 2+1 yıllık yeni kontrat yapıldı.



Sude Hacımustafaoğlu 2020 yılından bu yana Galatasaray forması giyerken 2003 doğumlu İrem Nur Özsoy da geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edilmişti.



