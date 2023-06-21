Galatasaray'da iç transferde iki imza

Galatasaray, İrem Nur Özsoy ve Sude Hacımustafaoğlu ile sözleşme yeniledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'da iç transferde iki imza
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21 Haziran 2023 21:19
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde iki oyuncusu İrem Nur Özsoy ve Sude Hacımustafaoğlu ile sözleşme yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, libero İrem Nur Özsoy'la 2 yıllık, smaçör Sude Hacımustafaoğlu ile de 2+1 yıllık yeni kontrat yapıldı.

Sude Hacımustafaoğlu 2020 yılından bu yana Galatasaray forması giyerken 2003 doğumlu İrem Nur Özsoy da geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edilmişti.

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