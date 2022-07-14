Galatasaray'da Gueye rapora takıldı

İHLALLER YAŞANIYOR

TEMİNATLARLA GARANTİ

Fransız L'Equipe gazetesi, Idrissa Gueye'nin Türkiye'de yaşanan maaş konusundaki aksaklıklar nedeniyle Galatasaray'a gitmek istemediğini ve sözleşmesinin sonuna kadar (2023) PSG'de kalacağını iddia etti.Haberde, "Galatasaray'ın gösterişli vaatleri Idrissa Gueye'yi ikna etmiyor. Aylık 500 bin euro temiz maaştan vazgeçmek niyetinde değil" ifadesine yer verildi. Galatasaray Senegalli oyuncuyla bu hafta bir kez daha görüşecek. Ancak iş zora girdi.FIFPRO yaklaşık 1 hafta önce sitesinden transfer döneminde Türkiye, Cezayir, Çin, Libya, Romanya, S. Arabistan ve Yunanistan 2. Ligi'ne imza atacak futbolcular için uyarı mesajı yayımladı. Tavsiye şeklindeki duyuruda, bu 7 ülkedeki kulüplerin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri ifade edildi. Ayrıca Türkiye ve Romanya'da futbolcuların maaşlarını almakta zorlandığını ve sözleşme ihlallerinin de sıkça yaşandığı belirtildi.Bu uyarıdan sonra birçok futbolcunun Türkiye'den gelen tekliflere bakış açısı değişti. Gueye de bunlardan biri. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için yapılacak son görüşmede ödeme konusunda teminatlarla garanti verilmesi bekleniyor. Ancak oyuncunun buna rağmen PSG'den ayrılmayabileceği belirtildi. Galatasaray'da orta alanda başka alternatifler üzerinde de duruluyor. Ancak Okan Buruk'un bu bölge için istediği ilk isim Idrissa Gueye'ydi.