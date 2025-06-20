Galatasaray'da gözler Petrovic'te!

Transfer çalışmalarında yoğun bir mesai harcayan Galatasaray'da gözler yeni gelecek kaleciye çevrildi.



Fernando Muslera'nın vedası sonrası iyi bir kaleciyi kadroya katmak isteyen Galatasaray'da Djordje Petrovic adı ağırlık kazanmaya başladı.



Transfer listesinde üst sıralarda yer alan Sırp eldiven için kulübü Chelsea ile temaslar hızlandı. 2024-2025 sezonunu Fransa'da Strasbourg'da kiralık geçiren Petrovic'in Chelsea ile sözleşmesi 2030'da bitecek.

Sarı-kırmızılı kulübün Petrovic konusunda birçok farklı planı masaya yatırdığı aktarıldı.25 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla kiralamayı ilk etapta düşünen Galatasaray'da bonservis görüşmeleri de diğer yandan sürdürüyor.Petrovic'in kiralık olarak bir takıma gitmeye sıcak bakmadığı, bonservisiyle yeni bir takıma gitmek istediği vurgulandı. Strasbourg'da 32 maça çıkarak başarılı bir sezon geçiren Sırp yıldızı Fransız ekibi de istiyor.