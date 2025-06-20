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Galatasaray'da gözler Petrovic'te!

Fernando Muslera sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Djordje Petrovic için Chelsea ile temaslarını hızlandırdı.

calendar 20 Haziran 2025 09:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da gözler Petrovic'te!
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Transfer çalışmalarında yoğun bir mesai harcayan Galatasaray'da gözler yeni gelecek kaleciye çevrildi.

Fernando Muslera'nın vedası sonrası iyi bir kaleciyi kadroya katmak isteyen Galatasaray'da Djordje Petrovic adı ağırlık kazanmaya başladı. 

Transfer listesinde üst sıralarda yer alan Sırp eldiven için kulübü Chelsea ile temaslar hızlandı. 2024-2025 sezonunu Fransa'da Strasbourg'da kiralık geçiren Petrovic'in Chelsea ile sözleşmesi 2030'da bitecek.



TÜM PLANLAR MASADA

Sarı-kırmızılı kulübün Petrovic konusunda birçok farklı planı masaya yatırdığı aktarıldı.

25 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla kiralamayı ilk etapta düşünen Galatasaray'da bonservis görüşmeleri de diğer yandan sürdürüyor.

32 MAÇA ÇIKTI

Petrovic'in kiralık olarak bir takıma gitmeye sıcak bakmadığı, bonservisiyle yeni bir takıma gitmek istediği vurgulandı. Strasbourg'da 32 maça çıkarak başarılı bir sezon geçiren Sırp yıldızı Fransız ekibi de istiyor. 


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