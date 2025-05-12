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Galatasaray'da Eren Elmalı ilk 11'e dönüyor!

Galatasaray'da Eren Elmalı, kupadaki Trabzonspor maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönüyor.

calendar 12 Mayıs 2025 09:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Eren Elmalı ilk 11'e dönüyor!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eren Elmalı'yı yeniden ilk 11'de kullanmayı planlıyor.

Milli futbolcu, sakatlığının da etkisiyle Trabzonspor ile deplasmanda oynanan maça kulübede başlamış ve sonradan oyuna dahil olmuştu. Galatasaray'ın attığı ikinci golde topu taşımasıyla dikkat çeken Eren, oyuna girdikten sonraki performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu performansının ardından kupadaki Trabzonspor finaliyle birlikte Eren Elmalı'yı yeniden ilk 11'de kullanma kararı aldı.

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