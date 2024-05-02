Galatasaray'da Erden Timur kararını verdi!

Galatasaray'da sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un başkan Dursun Özbek'in yeni yönetiminde yer almayacağı belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Erden Timur kararını verdi!
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02 Mayıs 2024 13:26
Son güncelleme 02 Mayıs 2024 13:31
Galatasaray'da tüm gözler 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken Erden Timur'un yeni dönemde olup olmayacağı merak ediliyordu.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Erden Timur yeni dönemde Galatasaray'da görev almayacak.

Şu anda önceliğini Süper Lig şampiyonluğu olarak gören Timur'un aldığı bu karar ile ilgili daha sonra net açıklamayı yapacağı ifade edildi.

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Öte yandan böyle bir senaryonun özellikle taraftarın gözünde Dursun Özbek'e zarar verebileceği tahmin edilirken, Timur'un göreve devam etmesi için baskılar sürdü.

Dursun Özbek'in seçim dönemine kadar Erden Timur'u ikna etmek için girişimlerine devam edeceği de kaydedildi.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sportif A.Ş'de göreve başlayan Erden Timur, sarı kırmızılı takımın bu sezon mutlu sona ulaşması halinde 2 kupayla veda etmiş olacak. 

 
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