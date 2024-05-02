Galatasaray'da Erden Timur kararını verdi!

Galatasaray'da tüm gözler 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken Erden Timur'un yeni dönemde olup olmayacağı merak ediliyordu.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Erden Timur yeni dönemde Galatasaray'da görev almayacak.
Şu anda önceliğini Süper Lig şampiyonluğu olarak gören Timur'un aldığı bu karar ile ilgili daha sonra net açıklamayı yapacağı ifade edildi.
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Öte yandan böyle bir senaryonun özellikle taraftarın gözünde Dursun Özbek'e zarar verebileceği tahmin edilirken, Timur'un göreve devam etmesi için baskılar sürdü.
Dursun Özbek'in seçim dönemine kadar Erden Timur'u ikna etmek için girişimlerine devam edeceği de kaydedildi.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sportif A.Ş'de göreve başlayan Erden Timur, sarı kırmızılı takımın bu sezon mutlu sona ulaşması halinde 2 kupayla veda etmiş olacak.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Erden Timur yeni dönemde Galatasaray'da görev almayacak.
Şu anda önceliğini Süper Lig şampiyonluğu olarak gören Timur'un aldığı bu karar ile ilgili daha sonra net açıklamayı yapacağı ifade edildi.
İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞACAK
Öte yandan böyle bir senaryonun özellikle taraftarın gözünde Dursun Özbek'e zarar verebileceği tahmin edilirken, Timur'un göreve devam etmesi için baskılar sürdü.
Dursun Özbek'in seçim dönemine kadar Erden Timur'u ikna etmek için girişimlerine devam edeceği de kaydedildi.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sportif A.Ş'de göreve başlayan Erden Timur, sarı kırmızılı takımın bu sezon mutlu sona ulaşması halinde 2 kupayla veda etmiş olacak.