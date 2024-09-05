Galatasaray'da Divan Kurulu toplanıyor

Galatasaray Divan Kurulu, bugün (perşembe) karaborsa bilet iddiaları konusunda toplantı yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Divan Kurulu toplanıyor
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05 Eylül 2024 07:48
Son güncelleme 05 Eylül 2024 08:07
Galatasaray Divan Kurulu, RAMS Park'ta olağanüstü toplantı yapacak.

Son günlerde konuşulan karaborsa bilet iddialarının tartışılacağı Divan Kurulu Toplantısı, 5 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada kulübün sezonluk bilet satış ve devir işlemleri konusundaki usulsüzlük iddialarını görüşmek üzere toplanılacağını açıklamıştı.
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