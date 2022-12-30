Galatasaray'da dev prim!

Galatasaray yönetiminden flaş karar! Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynanan ve Sarı-Kırmızılı takımın 2-1 kazandığı Sivasspor maçının primi belli oldu.



DERBİ İÇİN DE PRİM BEKLENİYOR



Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray yönetimi 5 milyonluk TL'lik prim belirledi. Karşılaşma sonrası oyunculara primin Fenerbahçe derbisi öncesinde yatırılacağı belirtildi.



Yönetimin Fenerbahçe derbisine de ciddi miktarda bir prim koyması bekleniyor.





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