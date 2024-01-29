Galatasaray'da borç Boey'le kapanacak!

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in mali detayları açıklandı. Net borcun beşte biri. İşte detaylar...

Haber; Sözcü
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Galatasaray'da borç Boey'le kapanacak!
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29 Ocak 2024 10:00
Ve Sacha Boey'in Bayern Münih'e satışı resmen açıklandı. Önce Bayern ardından Galatasaray transferi duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na anlaşmanın detaylarını da açıkladı. Buna göre Alman devi 30 milyon Euro ödeyecek. Şarta bağlı 'bonus' 5 milyon Euro... Oyuncunun başka bir kulübe satılması halinde gerçekleşmeyen şarta bağlı 'bonus' da Galatasaray'a ödenecek. Ayrıca iki takım arasında oynanacak iki hazırlık maçının kârının da yarısı sarı-kırmızılılara ödenecek.

GELİRİN YARISI BANKALARA

Peki bu ne anlama geliyor? Hiçbir 'bonus' hayata geçmese bile Galatasaray net borcunun tam beşte birini kapatma şansına sahip oldu. Cimbom'un toplam borç-alacak farkı yani net borcu 31 Ağustos 2023 itibarıyla 4.99 milyar TL seviyesinde. Boey'in kazandırdığı ise dünkü kur ile 988 milyon TL...

Üstelik ek maddeler ve Galatasaray tarafının ciddi bir miktar beklediği hazırlık maçı organizasyonlarıyla kazanılacak para çok daha artacak. Fakat ilk etapta net transfer gelirinin yüzde 50'si, imzalanan borç yapılandırma anlaşması gereğince Bankalar Birliği'ne gidecek.

ÖRNEK TRANSFER

Sacha Boey, 1 milyon Euro'ya gelmişti. Satışı 30 milyon Euro oldu. 30 kat fazlasını tek seferde kazandıran Fransız yıldız, Türkiye transfer rekorunu da Cenk Tosun'dan devraldı. Galatasaray da 'yatırım böyle yapılır' dersi verdi. 

 
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